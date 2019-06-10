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В Норвегии почти 2 тысячи жителей отравились питьевой водой

11.06.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Массовое отправление на юго-западе Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из провинций питьевой водой отравились около 2 тысяч человек.

Более 60 местных жителей доставлены в больницу, 15 из них – дети. По сообщениям медиков, сейчас ситуация находится под контролем. Опасные бактерии кишечной палочки нашли в бассейне, который поставлял населению часть питьевой воды. Как они туда попали, выясняют специалисты.

В Норвегии почти 2 тысячи жителей отравились питьевой водой

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Новости Норвегии. Массовое отправление на юго-западе Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из провинций питьевой водой отравились около 2...
 
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