В Норвегии почти 2 тысячи жителей отравились питьевой водой

Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Массовое отправление на юго-западе Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из провинций питьевой водой отравились около 2 тысяч человек.

Более 60 местных жителей доставлены в больницу, 15 из них – дети. По сообщениям медиков, сейчас ситуация находится под контролем. Опасные бактерии кишечной палочки нашли в бассейне, который поставлял населению часть питьевой воды. Как они туда попали, выясняют специалисты.



