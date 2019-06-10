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Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

11.06.2019 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Счастье на бумаге и в смешанной технике. Графический проект украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 25 работ студентов академии искусств. Дружба, неожиданные объятия или крепкий сон – каждая из них раскрывает представление авторов о счастье.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Эти нарисованные мгновения уже нашли отклик не только у пациентов, но и у самих медиков. Кстати, дополнить экспозицию своим вариантом счастья может каждый – для этого в коллекции есть чистый лист.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра Управления делами Президента Беларуси:
Приятные глазу вещи создают очень правильные лечебные ассоциативные связи и на самом деле являются очень серьезным подспорьем в лечении пациентов с различной патологией. Поэтому арт-терапия, которая сегодня широко известна, применима и в наших лечебных учреждениях в том числе, она находит свое воплощение, в частности, и вот в таких интерьерных оформлениях, которые мы имеем сегодня в нашем медицинском центре.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

К слову, в Республиканском клиническом центре более 160 работ студентов академии искусств. Еще во время строительства нового корпуса они создавали эскизы, которые позже украсили интерьеры. А нынешний проект стал хорошим подарком всем медикам, которые отметят свой профессиональный праздник 16 июня.

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии

Люди в материале: Ирина Абельская
 
 
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Новости Беларуси. Счастье на бумаге и в смешанной технике. Графический проект украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе Новости «24...
 
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