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Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Счастье на бумаге и в смешанной технике. Графический проект украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 25 работ студентов академии искусств. Дружба, неожиданные объятия или крепкий сон – каждая из них раскрывает представление авторов о счастье.
Эти нарисованные мгновения уже нашли отклик не только у пациентов, но и у самих медиков. Кстати, дополнить экспозицию своим вариантом счастья может каждый – для этого в коллекции есть чистый лист.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра Управления делами Президента Беларуси:
К слову, в Республиканском клиническом центре более 160 работ студентов академии искусств. Еще во время строительства нового корпуса они создавали эскизы, которые позже украсили интерьеры. А нынешний проект стал хорошим подарком всем медикам, которые отметят свой профессиональный праздник 16 июня.
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Арт-терапия находит воплощение в интерьерных оформлениях: Ирина Абельская о проекте «Счастье» в стенах лечкомиссии
Новости Беларуси. Счастье на бумаге и в смешанной технике. Графический проект украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе Новости «24...
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