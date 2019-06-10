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В Лунинецком районе утонул 5-летний ребенок, пока его пьяная мать спала

11.06.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лунинецком районе утонул 5-летний ребенок, пока его пьяная мать спала
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел вечером 10 июня в Микашевичах Лунинецкого района Брестской области. Женщина отдыхала вместе со своими знакомыми, они распивали спиртные напитки.

В Лунинецком районе утонул 5-летний ребенок, пока его пьяная мать спала В Кобринском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик

После этого она отправилась спать, а 5-летнего сына оставила на попечение своей двоюродной сестре. Пьяные женщины решили пойти на водоем и взяли мальчика с собой. По информации Следственного комитета, они забыли про ребенка и вспомнили о нем, когда тот пропал из виду.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, трагедии избежать не удалось. Около 9 часов вечера тело мальчика в водоеме обнаружил участковый милиционер.

Правоохранители напоминают родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра возле воды. Они должны купаться только в специальных местах и использовать надувные круги или нарукавники.

 
 
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