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«Ты читал контракт». Тимати и L'One обсуждают уход артиста с лейбла Black Star Inc

11.06.2019 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер L’One (Леван Горозия) заявил, что Black Star Inc. хочет забрать у него песни и имя. О конфликте с лейблом, который исполнитель покинул в марте, Горозия рассказал в своем Instagram. Тимати ему ответил.


Фото: vk.com/l.one.mars

Леван написал, что с 16 марта этого года больше не является артистом лейбла Black Star. По его словам, за семь лет в компании он встретил много достойных и профессиональных людей. Но, пишет Горозия, его бывшие партнеры вместо слов благодарности хотят забрать у него песни и имя.

— Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но…
Я не тот человек, который это им позволит. «Все или ничего» — кажется, есть такая песня. Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся, — поделился L’One в Instagram.

Позже в комментариях к этому посту появился Тимати. Он написал:

— Кто тебе хочет закрыть рот, уточни пожалуйста? Какой секретной информацией ты обладаешь? Ну не смеши. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все, что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. <…> Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И еще: у тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева, ты просто этого так и не понял, — резюмировал Тимур Юнусов.

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Фото: YouTube-канал Тимати

Кстати, в прошлом году лейбл Black Star Inc. покинула певица Кристиной Si — права на ее творческий псевдоним и песни, написанные за время, проведенное на лейбле, остались за Black Star Inc.

А не так давно, напомним, лейбл Black Star Inc. покинул Егор Крид — у него закончился контракт. Правда, по словам Тимати, с Егором они разошлись «полюбовно, мирно, тихо». Каким именно образом Булаткин оставил при себе сценический псевдоним и право на исполнение старых песен, неизвестно. Журналисты выяснили, что в этом Егору помог российски миллиардер Борис Ротенберг. Однако Юнусов и Булаткин опровергают эту информацию.

Леван Горозия или L’One — российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. Владеет собственной линии одежды Cosmokot. Его трек «Все танцуют локтями» набрал на YouTube 28 миллионов просмотров. Трек «Тигр» — 22 миллиона просмотров.

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Теги: Минск
 
 
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Рэпер L'One (Леван Горозия) заявил, что Black Star Inc. хочет забрать у него песни и имя. О конфликте с лейблом, который исполнитель покинул в марте, Горозия рассказал в своем...
 
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