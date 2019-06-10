|
«Ты читал контракт». Тимати и L'One обсуждают уход артиста с лейбла Black Star Inc
Источник материала: Tut.by
Рэпер L’One (Леван Горозия) заявил, что Black Star Inc. хочет забрать у него песни и имя. О конфликте с лейблом, который исполнитель покинул в марте, Горозия
Леван написал, что с 16 марта этого года больше не является артистом лейбла Black Star. По его словам, за семь лет в компании он встретил много достойных и профессиональных людей. Но, пишет Горозия, его бывшие партнеры вместо слов благодарности хотят забрать у него песни и имя.
— Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но…
Позже в комментариях к этому посту появился Тимати. Он написал:
— Кто тебе хочет закрыть рот, уточни пожалуйста? Какой секретной информацией ты обладаешь? Ну не смеши. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все, что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. <…> Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И еще: у тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева, ты просто этого так и не понял, — резюмировал Тимур Юнусов.
Все концерты в Минске: к нам едет «Сплин», «Океан Ельзи» и другие классные артисты
Кстати, в прошлом году лейбл Black Star Inc. покинула певица Кристиной Si — права на ее творческий псевдоним и песни, написанные за время, проведенное на лейбле, остались за Black Star Inc.
А не так давно, напомним, лейбл Black Star Inc. покинул Егор Крид — у него закончился контракт. Правда, по словам Тимати, с Егором они разошлись «полюбовно, мирно, тихо». Каким именно образом Булаткин оставил при себе сценический псевдоним и право на исполнение старых песен, неизвестно. Журналисты
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рэпер L'One (Леван Горозия) заявил, что Black Star Inc. хочет забрать у него песни и имя. О конфликте с лейблом, который исполнитель покинул в марте, Горозия рассказал в своем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)