СМИ: Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ









издание «Уолл-стрит джорнал» со ссылкой на источник, «который в курсе дела». Об этом 10 июня написало«Уолл-стрит джорнал» со ссылкой на источник, «который в курсе дела».





Он был сводным братом диктатора Северной Кореи и его убили в 2017 году в Куала-Лумпуре. «Была связь» между ЦРУ и Кимом, утверждает информированный источник американского издания.

45-летнего Ким Чен Нама отравили в аэропорту малайзийской столицы. Четыре северокорейца, предполагаемые организаторы теракта, успели вылететь рейсом в Пхеньян.





Убитый жил преимущественно в Макао и Сингапуре. До 2001 г. он рассматривался как потенциальный преемник Ким Чен Ира, но впоследствии утратил доверие.





пишет НН. Американская разведка последовательно собирает информацию о КНДР и ее верхушке, хотя это и непросто в полностью закрытой для мира стране. В 2017 году ЦРУ характеризовало Ким Чен Ына как «быка», человека жестокого, но при этом рационального. В Ким Чен Наме лидерского потенциала американские спецслужбы не видели, писали в том же году СМИ со ссылкой на источники,НН.





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