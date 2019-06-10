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СМИ: Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

11.06.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время своей последней поездки Ким Чен Нам пересекался с американским агентом на одном из малайзийских курортов.



Об этом 10 июня написало издание «Уолл-стрит джорнал» со ссылкой на источник, «который в курсе дела».

Он был сводным братом диктатора Северной Кореи и его убили в 2017 году в Куала-Лумпуре. «Была связь» между ЦРУ и Кимом, утверждает информированный источник американского издания.
45-летнего Ким Чен Нама отравили в аэропорту малайзийской столицы. Четыре северокорейца, предполагаемые организаторы теракта, успели вылететь рейсом в Пхеньян.

Убитый жил преимущественно в Макао и Сингапуре. До 2001 г. он рассматривался как потенциальный преемник Ким Чен Ира, но впоследствии утратил доверие.

Американская разведка последовательно собирает информацию о КНДР и ее верхушке, хотя это и непросто в полностью закрытой для мира стране. В 2017 году ЦРУ характеризовало Ким Чен Ына как «быка», человека жестокого, но при этом рационального. В Ким Чен Наме лидерского потенциала американские спецслужбы не видели, писали в том же году СМИ со ссылкой на источники, пишет НН.

 фото Wikipedia Commons


 
 
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Во время своей последней поездки Ким Чен Нам пересекался с американским агентом на одном из малайзийских курортов.
 
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