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В Беларусь назначен новый посол Крыгызстана
Источник материала: Партизан
Он представитель очень известной в стране семьи.
Эрмек Ибраимов является сыном председателя Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980) Султана Ибраимова и братом экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой.
Ранее Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.
Прежний посол Кыргызстана в Минске Кубанычбек Омуралиев назначен послом всвоей страны Турции, сообщают местные СМИ.
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Он представитель очень известной в стране семьи.
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