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В Беларусь назначен новый посол Крыгызстана

11.06.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он представитель очень известной в стране семьи.

Эрмек Ибраимов является сыном председателя Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980) Султана Ибраимова и братом экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой. 

Ранее Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

Прежний посол Кыргызстана в Минске Кубанычбек Омуралиев назначен послом всвоей страны  Турции, сообщают местные СМИ.



 
Теги: Минск
 
 
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Он представитель очень известной в стране семьи.
 
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