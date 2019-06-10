Лукашенко о Вовке год назад: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод), – публично об этом говорю»

«МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы погубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить», – подчеркнул Лукашенко Вовку.





пишет Белсат. Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил, чтобы новый руководитель не рассчитывал на безграничное государственное поддержание,Белсат.





«Нужно забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать, – констатировал он. – Задача только одна – эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать».





Напомним, 13 августа 2018 года во время визита в Оршу Александр Лукашенко резко раскритиковал тогдашнего министра промышленности Виталия Вовка. «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод – belsat.eu), – публично об этом говорю», – заявил Лукашенко. Лукашенко пообещал отправить Вовка работать на Оршанский инструментальный завод уже на следующий день, то есть 14 августа.





16 августа Вовк был уволен с поста министра промышленности.





Однако в Оршу он так и не поехал. В прошлом году в сентябре Лукашенко назначил Виталия Вовка помощником президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области.





После назначения Вовка на должность гендиректора МТЗ должность инспектора по Витебской области осталась свободной.











