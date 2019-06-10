ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о Вовке год назад: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод), – публично об этом говорю»

11.06.2019 18:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко дал согласие на назначение бывшего министра промышленности Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода. «Не сомневаюсь, ты знаешь, что там нужно делать», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 «МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы погубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить», – подчеркнул Лукашенко Вовку.

Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил, чтобы новый руководитель не рассчитывал на безграничное государственное поддержание, пишет Белсат.

«Нужно забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать, – констатировал он. – Задача только одна – эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать».

Напомним, 13 августа 2018 года во время визита в Оршу Александр Лукашенко резко раскритиковал тогдашнего министра промышленности Виталия Вовка. «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод – belsat.eu), – публично об этом говорю», – заявил Лукашенко. Лукашенко пообещал отправить Вовка работать на Оршанский инструментальный завод уже на следующий день, то есть 14 августа.

16 августа Вовк был уволен с поста министра промышленности. 

Однако в Оршу он так и не поехал. В прошлом году в сентябре Лукашенко назначил Виталия Вовка помощником президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области. 

После назначения Вовка на должность гендиректора МТЗ должность инспектора по Витебской области осталась свободной.




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко дал согласие на назначение бывшего министра промышленности Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода. «Не...
 
Новости дня
Новости разные
 
У 30 раёнах увялі забарону на наведванне лясоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика