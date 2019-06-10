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Лукашенко снова раскритиковал кабмин Румаса

11.06.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Над Сергеем Румасом сгущаются тучи?


Фото: president.gov.by

Согласовывая 11 июня назначение руководителей местных органов власти, Александр Лукашенко снова высказал ряд критических замечаний о деятельности правительства, которое возглавляет Сергей Румас, пишет udf.by

Президент, в частности, напомнил, что ранее поручал развивать в сельском хозяйстве новые направления и производить востребованную на рынке продукцию. Например, по его мнению, в Беларуси можно было бы заняться овцеводством. Глава государства отметил, что раньше в стране на этом специализировались многие предприятия. 

"Мне Правительство пишет - ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?" - возмутился Лукашенко. 


Глава государства подчеркнул, что за работу нужно браться серьезно, тем более в этом направлении есть перспективы. "Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь - жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек, - цитирует президента его пресс-служба. - Я в этом убедился лично. У меня их, наверное, сейчас штук пятьдесят. Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь - и им достаточно. На пастбище ходят или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару". 

Лукашенко заметил, что шерсть можно поставлять на Минский камвольный комбинат, многие производители нуждаются в коже. "Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока Президент по голове не ударит, - добавил он. - Поэтому ищите новые направления, новые культуры возделывайте. Надо продавать, надо зарабатывать деньги".

Президент также выступил за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. "Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве", - подчеркнул глава государства. 

Он добавил, что страна обеспечит себя продовольствием даже в случае закрытия слабых хозяйств. "Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах", - сказал Лукашенко. 

В стране около 20-25% хозяйств не могут выйти на рентабельную работу собственными силами. Им тяжело справиться со сложившейся ситуацией по разным причинам, как субъективным, так и объективным, отметил президент. Он убежден, что этим отстающим сельхозпредприятиям необходимо оказать помощь. 

В качестве буксира для них, по словам главы государства, могут выступить промышленные предприятия. "Кто-то поможет людьми, кто-то техникой, кто-то отремонтирует технику", - отметил Лукашенко.


 
 
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Над Сергеем Румасом сгущаются тучи?
 
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