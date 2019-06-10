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Какие белорусские бренды прижились в России

11.06.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть магазинов «Белорусская косметика» в Смоленске вошла в топ-200 самых популярных предложений франшиз на российском рынке.


В рейтинге, составленном специализированным порталом Beboss,  «Белорусская косметика» занимает 190-е место, пишет Завтра твоей страны .

«Белорусская косметика» занимается оптовой и розничной торговлей косметикой, парфюмерией, бытовой химией, средствами личной гигиены и трикотажем белорусских брендов – «Белита-Вітэкс», Floralis, Relouis, Modum, «Дикси», «Аквасан», «Сонца», «Белбиохим», Markell, Conte, Dilis, «Белкосмекс».

В сеть входит 66 магазинов, в том числе 17 работающих по франшизе, которую компания продает с 2017 года. 

Свыше 25 торговых объектов сосредоточено в Смоленске, Смоленской и Брянской областях, есть магазины «Белорусской косметики» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Чите, Архангельске и других городах России. Вступительный взнос для франчайзи составляет 150 тыс. российских рублей, отсутствуют роялти и другие текущие платежи, а сам владелец бренда участвует в открытии франчайзинговых магазинов.


Популярные франшизы, которые продаются белорусскими владельцами или базируются на белорусских товарах и услугах, - довольно редкое явление на российском рынке. Несколько лет назад в рейтинг Beboss попадали франшизы Milavitsa и Serge.

В текущем рейтинговом списке (на 115-м месте) белорусские корни имеет также франшиза «Мозгобойня» - интеллектуальная игра, которую проводят в кафе или пабах. Ее придумали в 2012 году белорусы Екатерина Максимова и Александр Ханин. В 2014 году была продана первая франшиза. Сейчас действует 108 франчайзинговых предприятий в нескольких странах мира.

Самыми популярными в России франшизами, согласно исследованию Beboss, сейчас являются автосервисы F!T Service, рестораны быстрого обслуживания Subway, кофейные бары Coffee Way, риэлтерские агентства «Этажи» и магазины по продаже инструментов и оборудования «220 вольт».


 
 
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Сеть магазинов «Белорусская косметика» в Смоленске вошла в топ-200 самых популярных предложений франшиз на российском рынке.
 
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