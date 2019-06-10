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Активисты Движения матерей 328 начали голодовку с требованием изменения законодательства
Источник материала: Партизан
В деревне Остров, Пуховичского района Минской области, активисты Движения матерей 328 начали голодовку.
Фото: Дмитрий Мицкевич / belsat.eu
Участники акции требуют изменить антинаркотическое законодательство в стране. Изменения, анонсированные к рассмотрению в Палате представителей в ходе заседания 13 июня, они считают недостаточными.
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В деревне Остров, Пуховичского района Минской области, активисты Движения матерей 328 начали голодовку.
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