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Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

11.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Пляж в 11-м городке вот уже много лет остаётся единственным местом в пределах города, где официально разрешается отдыхать на воде и купаться. И в этот жаркий день там многолюдно.

По данным метеостанции «Слуцк», воздух сегодня в 12:00 прогрелся до +31,1°С, данные по состоянию на 15:00 пока не опубликованы.

Ночная температура воздуха в последние дни не опускается ниже +20°С, а среднесуточная температура за первую декаду июня превысила норму на целых 5 градусов.

Как в эти жаркие дни случчане спасаются от жары на городском пляже и не только, смотрите в нашей фотоподборке.

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото

Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Пляж в 11-м городке вот уже много лет остаётся единственным местом в пределах города, где официально разрешается отдыхать на воде и купаться. И в этот жаркий день там...
 
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