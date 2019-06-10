|
Как случчане спасаются от жары на единственном «легальном» пляже в городе. Фото
11.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Пляж в 11-м городке вот уже много лет остаётся единственным местом в пределах города, где официально разрешается отдыхать на воде и купаться. И в этот жаркий день там многолюдно.
По данным метеостанции «Слуцк», воздух сегодня в 12:00 прогрелся до +31,1°С, данные по состоянию на 15:00 пока не опубликованы.
Ночная температура воздуха в последние дни не опускается ниже +20°С, а среднесуточная температура за первую декаду июня превысила норму на целых 5 градусов.
Как в эти жаркие дни случчане спасаются от жары на городском пляже и не только, смотрите в нашей фотоподборке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пляж в 11-м городке вот уже много лет остаётся единственным местом в пределах города, где официально разрешается отдыхать на воде и купаться. И в этот жаркий день там...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)