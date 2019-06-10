Мотоциклист-бесправник не уступил дорогу авто: травмы получил он и его 12-летний брат

Источник материала: Слуцк Город





В д. Песчанка Солигорского района 9 июня в 20:00 19-летний местный житель на мотоцикле Минск без регистрационного знака при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю Renault Megane Scenic под управлением 48-летнего водителя и совершил с ним столкновения. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на бок.

Мотоциклист и его 12-летний пассажир, брат, с открытой ЧМТ и переломами были доставлены в больницу. Оба они были без мотошлемов. Водитель и пассажир авто не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности. К слову, мотоциклист не имел водительского удостоверения.

ГАИ напоминает, что с 6 по 10 июня на Минщине проходит профилактическая акция «Колес меньше – опасности больше!».





Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

Во избежание ДТП ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств и велосипедистам соблюдать Правила дорожного движения и просит граждан пресекать попытки управления мотоциклами, мопедами, скутерами людьми в состоянии алкогольного опьянения.



