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Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений

11.06.2019 19:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений
Фото из открытых источников

Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, абитуриенты не допускали нарушений, из-за которых удаляют из аудитории. По медицинским показаниям тестирование не прошли четыре человека, пишет БЕЛТА.

Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений В Беларуси началось централизованное тестирование

Напомним, на ЦТ нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, во время экзамена запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий.

На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались более 22 тыс. человек. Следующее ЦТ, по русскому, абитуриентам предстоит 13 июня (четверг). Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

 
 
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По медицинским показаниям тестирование не прошли четыре человека.
 
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