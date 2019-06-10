Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений

Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, абитуриенты не допускали нарушений, из-за которых удаляют из аудитории. По медицинским показаниям тестирование не прошли четыре человека, пишет БЕЛТА .

Напомним, на ЦТ нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, во время экзамена запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий.

На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались более 22 тыс. человек. Следующее ЦТ, по русскому, абитуриентам предстоит 13 июня (четверг). Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.