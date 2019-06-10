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Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в Беларуси и других мира

11.06.2019 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В перспективе мировая экономика перейдет к четырехдневной рабочей неделе. С таким прогнозом сегодня в Женеве на Международной конференции труда выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. ТАСС собрал данные о продолжительности рабочего дня и рабочей недели в некоторых странах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В большинстве стран мира сейчас на законодательном уровне регламентируется не количество рабочих дней в неделе, а максимальное число рабочих часов в неделю. В большинстве стран Европы и Азии работники отдыхают в субботу и воскресенье. В мусульманских странах чаще всего выходными являются пятница и суббота.

В европейских странах, согласно директиве Европарламента и Европейского совета от 2003 года «О некоторых аспектах организации рабочего времени», средняя продолжительность рабочего времени не должна превышать 48 часов в неделю, включая сверхурочные. Однако многие страны вводят свои ограничения.

В Беларуси, как правило, в декабре принимают производственный календарь на следующий год. В нем прописаны расчетные нормы рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочей недели — в обоих случаях при 40 и 35 часах работы в неделю. К примеру, на этот год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2008 часов, а при 35 часах — 1756.

В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в прошлом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в прошлом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в прошлом — 60 дней).

В Австрии максимальная длительность рабочего дня и рабочей недели установлена на уровне 8 и 50 часов соответственно. В среднем по стране рабочая неделя составляет 41 час. С 2018 года действует гибкая система организации трудового дня, в соответствии с которой работодатель по согласованию с коллективом может устанавливать 12-часовой рабочий день, или 60-часовую неделю.

В Германии, согласно закону о рабочем времени, предельная длительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, однако при определенных условиях она может быть увеличена (до 10 и более часов). Детально вопрос продолжительности рабочих дня и недели регулируется договорами между работодателем и трудовым коллективом. В среднем рабочая неделя в стране длится 40−48 часов.

В Италии минимальная рабочая неделя — 40 часов, ее максимальная продолжительность не может превышать 48 часов (сверхурочные оплачиваются отдельно). Кроме того, итальянцы могут работать менее 40 часов по соглашению с компаниями.

В Нидерландах при пятидневной рабочей неделе максимально возможное время работы в день — 9 часов (45 часов в неделю), средняя рабочая неделя — 40 часов. В последнее время на предприятиях страны все чаще вводится четырехдневная рабочая неделя при условии максимального 10-часового рабочего дня.

В Финляндии законодательно закреплено минимальное и максимальное количество рабочих часов в неделю — 32 и 40 часов соответственно.

Во Франции классическая рабочая неделя составляет 35 часов, а максимально допустимая — 48 часов (за сверхурочные часы работник получает компенсацию). Такая система действует в основном на предприятиях. При этом время работы офисных сотрудников практически не ограничивается, а 35 часов являются порогом, с которого начинается отсчет сверхурочных или дополнительных выходных.

В Швейцарии лица, занятые на промышленных предприятиях, офисные служащие, технический персонал, работники предприятий розничной торговли не должны работать более 45 часов в неделю. Для других наемных работников установлен предел в 50 часов. В среднем рабочая неделя швейцарцев длится 41 час в неделю.

В США максимальное количество рабочих часов в неделю для работников государственных учреждений — 40. В частном секторе федеральное законодательство не запрещает работодателям превышать эту норму, но, по данным Минтруда, средняя рабочая неделя занятых на частных предприятиях составляет 34,6 часа.

В Китае установлена пятидневная рабочая неделя минимальной продолжительность в 40 часов, максимальное количество рабочих часов ограничено 48 часами. Однако в нарушение этих норм некоторые китайские корпорации, в частности компания в сфере электронной торговли Alibaba, работают по системе 996 — с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю (72 часа). В 2019 года на GitHub (крупнейший веб-сервис для совместной разработки IT-проектов) запущена онлайн-кампания против системы 996 (к июню 2019 года ее поддержали почти 250 тыс. человек).

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В большинстве стран мира сейчас на законодательном уровне регламентируется не количество рабочих дней в неделе, а максимальное число рабочих часов в неделю.
 
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