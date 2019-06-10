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Осторожно – солнце!

11.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Солнечный удар - это болезненное состояние, расстройство работы головного мозга в результате продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы.

Симптомы солнечного удара: головная боль, покраснение лица, головокружение, вялость, тошнота, рвота, потемнение в глазах.

Профилактика солнечного удара:

- защищайте голову легким светлым головным убором, а глаза — темными очками;

- носите легкую, светлую одежду, из натуральных тканей, легко проветривающуюся (лен, хлопок) и не препятствующую испарению пота;

- избегайте длительного пребывания на солнце, на пляже;

- избегайте нахождения на открытых пространствах с прямыми солнечными лучами (особенно в период активного солнца: с 12.00 до 16.00).

- вначале продолжительность солнечных ванн не должна превышать 15-20 минут, постепенно увеличиваясь, но не более чем до двух часов и обязательно с перерывами;

- загорать лучше не лежа, а в движении;

- солнечные ванны принимать в утренние и вечерние часы и не ранее чем через час после еды, сочетая их с купанием;

- в жаркое время не ешьте слишком плотно. Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам и овощам;

- поддерживайте водный баланс в организме (лучше с помощью прохладной воды, около 2-3-х литров в день);

- время от времени протирайте лицо платком, смоченным в прохладной воде;

- при ощущении недомогания обратитесь за помощью и сами примите возможные меры.


 
 
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Солнечный удар - это болезненное состояние, расстройство работы головного мозга в результате продолжительного воздействия солнечного света на...
 
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