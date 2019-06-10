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Огонь II Европейских игр прибыл в Минскую область
Источник материала: Интерфакс
Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету "Пламя мира", сообщает "
Торжественная встреча состоялась в деревне Великий Лес.
Следующей точкой маршрута факелоносцев стала Республиканская больница спелеолечения. Для них был организован квест и посещение шахты больницы.
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Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету "Пламя мира", сообщает "Электронный Солигорск". Торжественная встреча состоялась в деревне...
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