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Огонь II Европейских игр прибыл в Минскую область

11.06.2019 19:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету "Пламя мира", сообщает "Электронный Солигорск".

Торжественная встреча состоялась в деревне Великий Лес.

Следующей точкой маршрута факелоносцев стала Республиканская больница спелеолечения. Для них был организован квест и посещение шахты больницы.

 
 
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Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету "Пламя мира", сообщает "Электронный Солигорск". Торжественная встреча состоялась в деревне...
 
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