Источник материала: Интерфакс

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес во вторник начал переговоры о формировании коалиционного правительства с лидером левой партии "Подемос" Пабло Иглесиасом, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, эти сообщения подтвердили как сам Иглесиас, так и представитель социалистов в парламенте Адриана Ластра. Она назвала такой шаг "лучшей формулой", хотя и "доселе неизвестной" в Испании.

РТВЕ отмечает, что ранее во вторник Санчес и Иглесиас провели встречу в парламенте и обсудили возможность приведения к присяге лидера социалистов на посту премьера, вероятно, в июле. С этого момента лидеры двух партий будут проводить встречи, на которых будут обсуждать более конкретные детали.

На прошедших в конце апреля в Испании досрочных парламентских выборах лидерство удержали социалисты, но им не удалось набрать необходимого большинства для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.

Народная и Гражданская партии отказались формировать коалицию с социалистами, однако в случае коалиции с "Подемос" социалистам придется рассчитывать на поддержку других партий, прошедших в парламент, поскольку у этих двух партий недостаточно мест для того, чтобы сформировать двухпартийное правительство.