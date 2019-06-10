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Испанские социалисты начали коалиционные переговоры с левыми из "Podemos"

11.06.2019 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес во вторник начал переговоры о формировании коалиционного правительства с лидером левой партии "Подемос" Пабло Иглесиасом, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, эти сообщения подтвердили как сам Иглесиас, так и представитель социалистов в парламенте Адриана Ластра. Она назвала такой шаг "лучшей формулой", хотя и "доселе неизвестной" в Испании.

РТВЕ отмечает, что ранее во вторник Санчес и Иглесиас провели встречу в парламенте и обсудили возможность приведения к присяге лидера социалистов на посту премьера, вероятно, в июле. С этого момента лидеры двух партий будут проводить встречи, на которых будут обсуждать более конкретные детали.

На прошедших в конце апреля в Испании досрочных парламентских выборах лидерство удержали социалисты, но им не удалось набрать необходимого большинства для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.

Народная и Гражданская партии отказались формировать коалицию с социалистами, однако в случае коалиции с "Подемос" социалистам придется рассчитывать на поддержку других партий, прошедших в парламент, поскольку у этих двух партий недостаточно мест для того, чтобы сформировать двухпартийное правительство.

 
 
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Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес во вторник начал переговоры о формировании коалиционного правительства с лидером левой партии...
 
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