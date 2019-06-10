В Бресте открыли новое приемное отделение городской больницы скорой помощи

Источник материала: Интерфакс

Трехэтажную пристройку к Брестской городской больнице скорой помощи официально ввели в строй, сообщает газета " Вечерний Брест ".

"В новом приемном отделении стало гораздо просторнее и современнее. Ранее Министерство здравоохранения оплатило покупку рентгеновского компьютерного томографа и аппарата МРТ общей стоимостью более 3 млн рублей",- говорится в сообщении.

На строительство самой пристройки было потрачено еще 7 миллионов. Эти расходы взял на себя городской бюджет.