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Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву явно не по ровной траектории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На ролике мужчина косит газон в одном из дворов, по утверждению автора в Минске.
Его то и дело водит из стороны в сторону. В кадре видно, что особой необходимости делать это именно на данном участке нет –трава скошена и уже высохла. А затем коса нашла на куст, но в результате такой кропотливой работы растение не пострадало.
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Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву...
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