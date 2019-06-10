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Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

11.06.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву явно не по ровной траектории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

На ролике мужчина косит газон в одном из дворов, по утверждению автора в Минске.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

Его то и дело водит из стороны в сторону. В кадре видно, что особой необходимости делать это именно на данном участке нет –трава скошена и уже высохла. А затем коса нашла на куст, но в результате такой кропотливой работы растение не пострадало.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву...
 
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