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Так дети видят счастье. 10 мотивирующих фото
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Графический проект студентов Академии искусств показали в Республиканском клиническом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матильда Утсен, автор проекта «Счастье»:
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Новости Беларуси. Графический проект студентов Академии искусств показали в Республиканском клиническом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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