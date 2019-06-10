Не расслабляйтесь! Завтра будет еще жарче









прогнозам Белгидромет а, жара продлится до конца недели. Последние дни в Беларуси выдались очень жаркими. Что ни день - температурный рекорд! Синоптики даже объявляли оранжевый уровень опасности. И, судя поа, жара продлится до конца недели.





Так, 12 июня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Существенных осадков не прогнозируется, лишь днем местами по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 3 - 8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С на севере до +20°С на юге страны. Днем воздух прогреется до +27...+33°С. В Минске также будет очень жарко - +30...+31°С.





А 13 и 14 июня днем по стране и вовсе ожидается +27...+34 градусов тепла!



