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Что выставят на продажу 12 июня?

11.06.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет государственного имущества Мингорисполкома организовывает в июне 4 аукциона, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете.

— Ближайшие торги запланированы на 12 июня. Это будет повторный открытый аукцион по продаже объекта республиканской собственности на ул. Автомобилистов, 4, и права заключения договора аренды земельных участков общей площадью 0,2722 га, необходимых для обслуживания недвижимого имущества. В состав лота входят 4 капитальных строения 1998 года постройки, а также движимое имущество, относящееся к основным средствам: кабель, электрический котел, пожарная и охранная сигнализация, система оповещения. Начальная цена снижена на 20 % и составляет 988 913 рублей 60 копеек, — отметила главный специалист отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество» Надежда Скварковская.

Кроме того, в последних числах месяца состоятся аукционы по продаже имущества, находящегося в собственности столицы.

— Выставляем на торги 3 изолированных помещения. Все расположены в подвалах жилых домов и имеют отдельный вход. 24 июня будем продавать объект на ул. Брилевской, 11-1Н, общей площадью 68,1 кв. м. Его назначение — административно-торговое. Здесь есть электричество, канализация, отопление, водопровод, горячее водоснабжение. Начальная цена — 10 600 рублей. На 26 июня запланированы торги по продаже изолированного помещения на ул. Чернышевского, 3-4Н (62,4 кв. м). Его можно использовать под склад, в нем тоже есть электричество, канализация, отопление, водопровод и горячее водоснабжение. Торги начнутся с 8 518 рублей 6 копеек. И, наконец, 28 июня состоится аукцион по продаже помещения на ул. В. Хоружей, 24/1-177, общей площадью 236,5 кв. м. Здесь имеется электроснабжение и отопление. Начальная цена — 164 тыс. рублей, — уточнила Н. Скварковская.

Торги по всем объектам пройдут в городском центре недвижимости на ул. К. Маркса, 39. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Минск, ул. Герцена, 2а, каб. 2. Контактные телефоны: 200-20-89, 200-16-08. Подробную информацию о предстоящих аукционах можно найти на официальном сайте Мингорисполкома www.minsk.gov.by (раздел «Площади для бизнеса»).



 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственного имущества Мингорисполкома организовывает в июне 4 аукциона, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете.
 
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