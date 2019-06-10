В Лиде арестован уголовный авторитет









pvlida.by В марте 2018 года Белый вымогает 5000 долларов у одного из жителей Лиды, который в своём гараже проиграл ему в карты, пишет

Ввиду отсутствия у проигравшего денежных средств фигурант стал требовать от него переоформления гаража. А на следующий день заставил его оформить кредит на два мобильных телефона стоимостью более 2000 рублей. Телефоны он забрал себе.





«Данная ситуация приобрела среди криминалитета города резонанс. С целью её разрешения, а также возврата денежных средств потерпевшему, за которого вступились некоторые так называемые «авторитеты», вопрос для его решения был вынесен «вору в законе» – «К», - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. - Несмотря на это, ситуация разрешена не была и среди лиц, состоящих на оперативном учёте, произошёл конфликт с последующим разделением сфер влияния».





До настоящего времени конфликт между лидскими уголовными авторитетами не урегулирован. За то, что потерпевший обратился за помощью в возврате денег, Белый подверг его избиению.





Чтобы твердить свое превосходство над другими и наказать одного из своих знакомых, 3 июня текущего года Белый поджег принадлежащий другу дом, расположенный в деревне Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 000 рублей.





По данным фактам Лидским РОСК в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по ст. 218 и ч. 2 ст. 208 УК Республики Беларусь. Подозреваемый арестован, в отношении его продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления иных фактов преступной деятельности.



