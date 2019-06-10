ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде арестован уголовный авторитет

11.06.2019 19:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лидском районе милиция вышла на 25-летнего местного «авторитета» по прозвищу Белый, который причастен к совершению вымогательств, хулиганств в отношении местных жителей.



В марте 2018 года Белый вымогает 5000 долларов у одного из жителей Лиды, который в своём гараже проиграл ему в карты, пишет pvlida.by
Ввиду отсутствия у проигравшего денежных средств фигурант стал требовать от него переоформления гаража. А на следующий день заставил его оформить кредит на два мобильных телефона стоимостью более 2000 рублей. Телефоны он забрал себе.

«Данная ситуация приобрела среди криминалитета города резонанс. С целью её разрешения, а также возврата денежных средств потерпевшему, за которого вступились некоторые так называемые «авторитеты», вопрос для его решения был вынесен «вору в законе» – «К», - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. - Несмотря на это, ситуация разрешена не была и среди лиц, состоящих на оперативном учёте, произошёл конфликт с последующим разделением сфер влияния».

До настоящего времени конфликт между лидскими уголовными авторитетами не урегулирован. За то, что потерпевший обратился за помощью в возврате денег, Белый подверг его избиению.

Чтобы твердить свое превосходство над другими и наказать одного из своих знакомых, 3 июня текущего года Белый поджег принадлежащий другу дом, расположенный в деревне Палубники Лидского района, причинив ущерб в сумме 20 000 рублей.

По данным фактам Лидским РОСК в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по ст. 218 и ч. 2 ст. 208 УК Республики Беларусь. Подозреваемый арестован, в отношении его продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления иных фактов преступной деятельности.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе милиция вышла на 25-летнего местного «авторитета» по прозвищу Белый, который причастен к совершению вымогательств, хулиганств в отношении местных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент намерен 13 июня рассмотреть поправки по «наркотической» статье УК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика