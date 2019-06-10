|
В Бресте сложно найти жильё на даты празднования на 1000-летия. Но мы предлагаем решение
11.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как известно, с 6 по 8 сентября город Брест официально празднует 1000-ление. Нет, конечно, этот процесс растянулся на весь 2019 год, но кульминацией станет
Многие брестчане, пригласившие гостей на это мероприятие, были неприятно удивлены - пришлось срочно предупреждать людей, что придётся приехать раньше. Но тут возникла другая проблема - невозможно найти жильё! Тем, кто в силах разместить несколько человек у себя в дома, ещё более-менее повезло, а как быть тому, кто пригласил большое количество?
Без гостиницы, или отеля, или хоть чего-то, явно не обойтись. И вот оказалось - места во многих отелях и гостиницах на даты празднования тысячелетия забронированы! Если попытаться выяснить, для кого бронь, говорят, что для облисполкома (не факт, но зачем им врать?). А некоторые ссылаются на бронь от туристических фирм. По всей видимости, заранее готовят места для членов многочисленных делегаций.
Естественно, официально найти список гостиниц, которые нельзя заказать на 6-8 сентября, довольно затруднительно. В связи с этим наше предложение - если у вас ещё есть свободное место для проживания, напишите об этом в комментариях к данному материалу. Возможно, это поможет и вам, и какому-то туристу. И не важно, какую форму собственности вы представляете. Гостинцы, отели, частная квартира, загородное размещение (хоть что-то, что ещё свободно!).
Размещение в комментариях бесплатное. При условии, что как только место будет забронировано, вы об этом оповестите в ответе на ваш комментарий. Так будет удобнее и вам, и гостям города.
В помощь путешественнику:
Список гостиниц города
Туристическая и спортивная инфраструктура г.Бреста
Туристические фирмы города Бреста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, с 6 по 8 сентября город Брест официально празднует 1000-ление. Нет, конечно, этот процесс растянулся на весь 2019 год, но кульминацией станет именно 6 и 8...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)