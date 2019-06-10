В Бресте сложно найти жильё на даты празднования на 1000-летия. Но мы предлагаем решение

Источник материала: Виртуальный Брест

Как известно, с 6 по 8 сентября город Брест официально празднует 1000-ление. Нет, конечно, этот процесс растянулся на весь 2019 год, но кульминацией станет именно 6 и 8 сентября . Сначала, правда, это были другие даты, на неделю позже, но в марте (а может быть и раньше) внезапно их изменили, причём официально ничего не сообщалось, просто журналистам назвали другие сроки и всё (причину не озвучивали).





Многие брестчане, пригласившие гостей на это мероприятие, были неприятно удивлены - пришлось срочно предупреждать людей, что придётся приехать раньше. Но тут возникла другая проблема - невозможно найти жильё! Тем, кто в силах разместить несколько человек у себя в дома, ещё более-менее повезло, а как быть тому, кто пригласил большое количество?

Без гостиницы, или отеля, или хоть чего-то, явно не обойтись. И вот оказалось - места во многих отелях и гостиницах на даты празднования тысячелетия забронированы! Если попытаться выяснить, для кого бронь, говорят, что для облисполкома (не факт, но зачем им врать?). А некоторые ссылаются на бронь от туристических фирм. По всей видимости, заранее готовят места для членов многочисленных делегаций.

Естественно, официально найти список гостиниц, которые нельзя заказать на 6-8 сентября, довольно затруднительно. В связи с этим наше предложение - если у вас ещё есть свободное место для проживания, напишите об этом в комментариях к данному материалу. Возможно, это поможет и вам, и какому-то туристу. И не важно, какую форму собственности вы представляете. Гостинцы, отели, частная квартира, загородное размещение (хоть что-то, что ещё свободно!).

Размещение в комментариях бесплатное. При условии, что как только место будет забронировано, вы об этом оповестите в ответе на ваш комментарий. Так будет удобнее и вам, и гостям города.

В помощь путешественнику:

Ознакомиться со списком туристических компаний Бреста

(там же есть внизу и список отелей)



Узнать, где можно покушать туристу

(перечень объектов общественного питания Брестской области для организации питания тургрупп)

Субъекты агротуризма Брестской области

( список старый, но попробуйте...)

Список гостиниц города

Туристическая и спортивная инфраструктура г.Бреста





Туристические фирмы города Бреста

ООО «СЕЗОН ОТДЫХА» http://www.sezonotdyha.by

ООО «КРИС» http://www.kris.by

ОДО «Туристическое Агентство ПИЛИГРИМ» http://piligrimtour.by

ООО «АРТИНТУР» http://artintour.com

Брестский отдел туризма РУП «ЦЕНТР КУРОРТ» http://www.otpusk.by/

Филиал ООО «ТОП-ТУР» http://www.toptour.by/

ООО «ЮРС-ТРЭВЕЛ» http://platinumtravel.by/

Филиал СП «АЛАТАН-ТУР» http://www.alatantour.by/

ОДО «СПУТНИК» (бюро международного молодежного туризма) http://sputnik-brest.by/

ЧЭТУП «САКВОЯЖ» http://www.sakvojag.by/

Туристический отдел КУП СК «Строитель» БЕЛ-ТРЭВЕЛ http://bel-travel.by/

«Строитель» БЕЛ-ТРЭВЕЛ ОДО «СПОРТУР» http://sporttour.brest.by/

ЧУТП «НАХОДКА» http://haxodka.com/

ОДО «ИНТУРСЕРВИС» http://its-brest.com/

ОДО «ЛИДЕР» http://lider-travel.com/

ОДО «МЕРИДИАН» http://meridian.brest.by/

ЧТЭУП «Бресттурист» http://www.brestturist.by/

ОДО «ВАШ ОТДЫХ» http://www.vash-otdyh.by/

ООО «ФОРТУНА-ТРЕВЕЛ» www.fortuna-travel.by

ООО «АРТЦЕНТРКОМПАНИ» http://www.artcenter.brest.by/

ЧТУП «АВТОТУР-ПЛЮС» http://autotour.by/

ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист» http://www.brestintourist.by/

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» http://www.brsu.by/

ГУ «Областной спортивный комплекс «Брестский» http://osk.brest.by/

ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по гребле» http://rowing.brest.by/

Сервис для туристов Holiday.by http://www.holiday.by/