Работа комиссии по приемке аккумуляторного завода в Бресте продлена до 21 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский аккумуляторный завод проходит процедуру приемки объекта в эксплуатацию. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции в ООО "АйПауэр", передает корреспондент БЕЛТА.





Все строительно-монтажные и пусконаладочные работы на предприятии были завершены 29 марта. Сейчас идет сдача объекта в эксплуатацию, работает специальная межведомственная комиссия. Срок окончания ее работы неоднократно переносился в связи с необходимостью получения дополнительного подтверждения экологической службы. Так, работа комиссии продлена до 21 июня.

"В настоящий момент не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении двух из 30 нормированных источников - это газоочистные установки на участке производства свинцового порошка (источник от плавильных котлов) и на линии пастонамазки. Если смоделировать их режим работы сейчас, то суммарное превышение выброса свинца за год может составить 120 г. Но мы осуществляем мероприятия по отладке работы этих газоочистных установок для обеспечения их вывода на стабильный проектный режим работы", - отметил менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды ООО "ПАК-управление" Александр Юнкевич.

Заключение из Республиканского центра государственной экологической экспертизы Минприроды на предприятии ждут 14 июня. Если оно будет положительным, Госстройнадзор выдаст финальное заключение на ввод объекта в эксплуатацию. В случае отрицательного ответа в ООО "АйПауэр" начнут процедуру корректировки проектных решений в соответствии с законодательством.

"Эти проблемы преодолимы. Поставить оборудование и гарантированно получить с него заявленные паспортные данные с первого пуска невозможно. Это процесс небыстрый. Как правило, все эти мероприятия проводятся после сдачи объекта в эксплуатацию до полугода. Но в связи с повышенным вниманием к нашему предприятию нам нужно подтвердить это именно сейчас - до того, когда мы сдадим предприятие", - сказал директор ООО "АйПауэр" Сергей Мельникович.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" построен в СЭЗ "Брест". Общая мощность завода - 2 млн условных аккумуляторных батарей в год. На первом пусковом комплексе предусматривается выпуск 1 млн условных батарей в год. На сегодня в создание предприятия вложено $20 млн, общий объем инвестиций должен составить $26 млн. На первом этапе на предприятии планируется создать 138 рабочих мест, в последующем число работников планируется увеличить еще на 50 человек.