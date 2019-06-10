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Работа комиссии по приемке аккумуляторного завода в Бресте продлена до 21 июня
11.06.2019 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский аккумуляторный завод проходит процедуру приемки объекта в эксплуатацию. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции в ООО "АйПауэр", передает корреспондент БЕЛТА.
Все строительно-монтажные и пусконаладочные работы на предприятии были завершены 29 марта. Сейчас идет сдача объекта в эксплуатацию, работает специальная межведомственная комиссия. Срок окончания ее работы неоднократно переносился в связи с необходимостью получения дополнительного подтверждения экологической службы. Так, работа комиссии продлена до 21 июня.
Заключение из Республиканского центра государственной экологической экспертизы Минприроды на предприятии ждут 14 июня. Если оно будет положительным, Госстройнадзор выдаст финальное заключение на ввод объекта в эксплуатацию. В случае отрицательного ответа в ООО "АйПауэр" начнут процедуру корректировки проектных решений в соответствии с законодательством.
Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" построен в
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Брестский аккумуляторный завод проходит процедуру приемки объекта в эксплуатацию. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции в ООО "АйПауэр",...
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