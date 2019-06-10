Каким работникам в Беларуси готовы платить от 3000 рублей и что они должны уметь делать за такие деньги

Источник материала: Tut.by

В Беларуси число вакансий сейчас превышает 90 тысяч. В дефиците водители автомобилей, врачи, медсестры, трактористы, повара. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников ищут на зарплату выше 2500 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все предложения нанимателей, про которые написано в тексте, сейчас размещены на сайте республиканского банка вакансий. Некоторые из них могут быть уже неактуальны, потому что на место уже нашли человека. Другие же вакансии могут быть заняты иностранными гражданами, с которыми намерены продлить трудовые отношения, но тем не менее должны разместить вакансию на месяц в открытом доступе, чтобы на это место могли претендовать граждане Беларуси.

Директору инжиниринговой компании — от 7500 рублей

Инжиниринговая компания «САНАТ Технолоджи» разместила вакансию директора. Из требований соискателю — знание английского, азербайджанского и турецкого языков, опыт работы в иностранных компаниях не менее 10 лет. Зарплату готовы платить от 7501 рубля.

Директор в ИТ-компанию на 4000 рублей

ИТ-компания (СООО «ДПА») ищет директора на зарплату от 4 тысяч рублей. Из требований — опыт работы от 10 лет и знание английского.

Гендиректору пивзавода обещают зарплату от 3500 рублей

Компания «Пивоваренная компания Аливария» разместила вакансию гендиректора. В соискателя должен быть опыт управления в отрасли от 10 лет, управления международными проектами, а также свободное владение английским языком. Зарплату готовы платить от 3500 рублей.

Монтажнику лифтов обещают платить от 3500 рублей

В Минске на предприятие «Техносвязь» требуются монтажники лифтов четвертого разряда. Открыто 20 вакансий. У соискателей должно быть профессионально-техническое образование.

Международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств NatiVita ищет заместителя гендиректора. Требуется стаж работы на фармацевтических предприятиях на руководящих должностях не менее 3 лет, знание английского языка. Зарплата — от 3300 рублей. Вакансий открыта в Бешенковичах. В эту же компанию на зарплата в 2920 рублей ищут начальника отдела контроля качества.

Начальнику управления — от 3000 рублей

В магазины «ОМА» нужен начальник управления по стратегии и развитию закупок. Требуется опыт работы в на DIY-рынке (формата «сделай сам») от 5 лет с группой товаров «сантехника». Также обязателен опыт работы с украинскими поставщиками в украинских DIY-сетях. Зарплату обещают от 3000 рублей.

Советнику в банке — от 3350 рублей

В Белинвестбанк требуется советник. Обещают зарплату от 33350 рублей. Из требований — опыт работы в иностранных банках от 5 лет, знание английского языка.

Гендиректор на молочно-консервный комбинат на 3000 рублей

На Лидском молочно-консервном комбинате открыта вакансия гендиректора. Из требований — высшее техническое или инженерно-экономическое образование, опыт работы на руководящих должностях от 5 лет. Зарплату обещают от 3 тысяч рублей.