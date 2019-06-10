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Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

11.06.2019 20:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года
AFP

На этот раз первую строчку списка занял футболист клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщается на сайте издания. Общий доход аргентинца составил $127 млн, из этой суммы $92 млн - зарплата и призовые. Порядка $35 млн принесли бомбардиру «Барселоны» рекламные контракты.

Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года Месси в 5-й раз выиграл "Золотую бутсу" и установил рекорд

Впервые за историю рейтинга Forbes топ-3 составили исключительно футболисты: следом за Месси в списке расположились Роналду с $109 млн дохода и Неймар с $105 млн. На четвертой позиции списка оказался мексиканский боксер Канело Альварес, заработавший за год $94 млн. Замыкает пятерку фаворитов теннисист Роджер Федерер с $93,4 млн.

Единственной женщиной, вошедшей в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов, стала теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн доходов, из которых $25 млн она заработала вне корта.

Рейтинг Forbes был составлен с учетом заработков атлетов по профессиональным контрактам, призовых на турнирах и бонусов, а также спонсорских контрактов и лицензионных отчислений. В целом 100 участников рейтинга с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года заработали $4 млрд.

 
 
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Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов.
 
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