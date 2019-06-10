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В скандинавском или стиле лофт. «Керамин» стал выпускать плитку большого размера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Плитка 750 на 250 миллиметров – «Керамин» освоил новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производить облицовочные материалы начали на новом итальянском оборудовании совсем недавно.
Плитка большого размера в интерьере способна визуально расширить пространство и точно передать природные фактуры. Плюс минимум швов.
Крупнейшая белорусская компания в области производства плитки и сантехники выпустила сразу пять коллекций крупного формата. Плитка с нотками классики, лофт и даже в скандинавском стиле уже доступна в салонах «Керамин».
Александр Пузевич, заместитель директора по коммерческим вопросам «Керамин-Столица Инвест»:
В ближайшее время «Керамин» планирует выпустить ещё пять новых коллекций плитки крупных размеров. Порадуют новым ассортиментом покупателей больше чем 20 стран. В планах – дальнейшее расширение розничной сети. Так, новый большой салон скоро появится в Бресте.
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Новости Беларуси. Плитка 750 на 250 миллиметров – «Керамин» освоил новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производить облицовочные материалы...
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