ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт

11.06.2019 20:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наша команда примет сборную Северной Ирландии. Соперники уже встречались в этом отборе. В конце марта на выезде наши футболисты потерпели от островитян поражение – 1:2. Всего у парней Игоря Криушенко 0 очков после трех туров, и они занимают последнее место в группе.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

А вот североирландцы прямо сейчас с тремя победами лидируют. С нами на прямой связи с «Борисов-Арены» Ярослав Писаренко.

Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт

Ярослав Писаренко, СТВ:
О предматчевом антураже говорить пока рано. Болельщиков в окрестностях «Борисов-Арены» не так много: вот, если посмотреть, вижу только тех людей, которые будут поддерживать сборную Северной Ирландии. Я думаю, наши болельщики чуть позже тоже подтянуться.

Подробнее – в видеоинформации

Люди в материале: Ярослав Писаренко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким работникам в Беларуси готовы платить от 3000 рублей и что они должны уметь делать за такие деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика