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Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша команда примет сборную Северной Ирландии. Соперники уже встречались в этом отборе. В конце марта на выезде наши футболисты потерпели от островитян поражение – 1:2. Всего у парней Игоря Криушенко 0 очков после трех туров, и они занимают последнее место в группе.
А вот североирландцы прямо сейчас с тремя победами лидируют. С нами на прямой связи с «Борисов-Арены» Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
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Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт
Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили...
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