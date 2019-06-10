Бари Алибасов пришел в себя, но не узнает даже сына

По его словам, ближайшие два-три дня будут решающими для здоровья Алибасова, так как остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера. Солист группы "На-На" Владимир Политов заявил РБК, что музыканты рады, что Алибасов пришел в сознание, и верят "только в хорошее".





Сын Алибасова рассказал Daily Storm, что продюсер не осознает, кто он такой, не узнает супругу Лидию Федосееву-Шукшину. "Он понимает, что он в России, но ведет себя, как озорной пятилетний ребенок. Отнимает телефоны и пытается фотографировать", - рассказал Алибасов-младший.





Сын продюсера отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина не общается со СМИ, потому что не любит привлекать внимания к своей персоне, и сообщил, что она не жалуется на самочувствие. "Она постоянно с отцом, каждый день. Если у нее есть силы каждый день приезжать, то, думаю, у нее все хорошо", - сделал вывод Алибасов-младший.





Напомним, 71-летний музыкант, композитор и продюсер Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил химикаты.





Утром 6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон с целью устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения экстренной терапии.











