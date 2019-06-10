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Бари Алибасов пришел в себя, но не узнает даже сына

11.06.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, сообщил "Интерфаксу" PR-директор музыканта Вадим Горжанкин со ссылкой на слова сына Алибасова. "Барри Каримович <...> проснулся, но практически не может говорить и никого не узнает, даже сына. Сейчас он находится больше в бессознательном состоянии, чем в сознании", - сказал Горжанкин.

По его словам, ближайшие два-три дня будут решающими для здоровья Алибасова, так как остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера. Солист группы "На-На" Владимир Политов заявил РБК, что музыканты рады, что Алибасов пришел в сознание, и верят "только в хорошее".

Сын Алибасова рассказал Daily Storm, что продюсер не осознает, кто он такой, не узнает супругу Лидию Федосееву-Шукшину. "Он понимает, что он в России, но ведет себя, как озорной пятилетний ребенок. Отнимает телефоны и пытается фотографировать", - рассказал Алибасов-младший.

Сын продюсера отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина не общается со СМИ, потому что не любит привлекать внимания к своей персоне, и сообщил, что она не жалуется на самочувствие. "Она постоянно с отцом, каждый день. Если у нее есть силы каждый день приезжать, то, думаю, у нее все хорошо", - сделал вывод Алибасов-младший.

Напомним, 71-летний музыкант, композитор и продюсер Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил химикаты. 

Утром 6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон с целью устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения экстренной терапии.




 
 
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Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, сообщил "Интерфаксу" PR-директор музыканта Вадим Горжанкин со ссылкой на слова сына...
 
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