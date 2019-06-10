ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупнейшая авария на Дунае за 65 лет: со дна подняли затонувший катер

11.06.2019 20:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Будапеште спасатели подняли со дна катер, в конце мая затонувший после столкновения с крупным лайнером. В результате самой крупной речной аварии на Дунае за последние 65 лет погибли 28 человек.


REUTERS

Водолазы смогли извлечь из обломков катера тела четырех погибших. Тела еще четырех человек по-прежнему не найдены.

Вечером 29 мая в центре Будапешта под мостом Маргариты (мостом Маргит), соединяющим западную часть города (Буду) и восточную (Пешт), столкнулись два судна.

"Викинг" и "Русалка"

Как позже выяснилось, крупный швейцарский круизный лайнер Viking Sigyn врезался в катер Hableany (венг. "Русалка"), протаранив его насквозь.

На борту катера находилось 35 человек - туристическая группа из Южной Кореи и двое членов экипажа, капитан и помощник. Спасти удалось семерых.

По рассказам очевидцев, катер затонул в считанные секунды. Тела нескольких погибших позже удалось обнаружить более чем в 100 км от места аварии - их унесло течением. Капитан "Русалки" до сих пор числится пропавшим без вести. Пока подтверждена гибель девятнадцати южнокорейских туристов и венгерского члена экипажа. Четверо числятся пропавшими без вести.


REUTERS
Проведение спасательных работ осложнялось высоким уровнем воды в Дунае из-за сильного дождя, который шел во время столкновения, пишет Русская служба Би-би-си

"Течение было очень быстрым, и людей уносило", - рассказала одна из выживших по имени Юнг.

Ни один из пассажиров судна Viking Sigyn не пострадал. Капитана "Викинга", 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не называется), арестовали по обвинению в халатности, которая привела к массовым жертвам. По мнению следствия, причиной аварии послужили неграмотные действия капитана более крупного судна.

На видеозаписи операции можно увидеть, как кабина и верхняя палуба катера выходят из-под воды, после чего водолазы осматривают судно в поисках погибших. Эксперты высказывают опасения в прочности корпуса 70-летней лодки.

Один из водолазов Золтан Папп рассказал, что видимость в мутной быстроходной реке была крайне низкой - иногда ничего не было видно дальше, чем на 10 см."Это было похоже на сильный снегопад или туман", - сказал он агентству Рейтер.Четыре обнаруженных тела официально не опознаны. По информации корреспондента Би-би-си, предположительно, среди них есть капитан судна.

Обломки "Русалки" доставят на сушу, где их осмотрит полиция. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал тщательное расследование аварии совместно с венгерскими властями.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Будапеште спасатели подняли со дна катер, в конце мая затонувший после столкновения с крупным лайнером. В результате самой крупной речной аварии на Дунае за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа итальянских сумок из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика