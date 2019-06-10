Гарри Погоняйло: никаких изменений в деятельности МВД в связи со сменой министра не жду

Известный юрист Гарри Погоняйло прокомментировал "Белорусскому партизану" кадровые перестановки в МВД.





Как известно, 10 июня Лукашенко принял отставку Игоря Шуневича, а 11 июня новым министром внутренних дел назначил Юрия Караева, уже бывшего командующего внутренними войсками.





Гарри Погоняйло не ждет никаких изменений в деятельности МВД в связи со сменой министра. Юрист убежден, что все побасенки Лукашенко о демократизации, о перестроечных устремлениях, о реконструкции личной власти и переделке Конституции, дележе полномочиями – делаются, чтобы напустить туману.





- Не первый случай, когда командующий внутренними войсками назначается на должность министра внутренних дел. Валентин Аголец тоже командовал внутренними войсками (1994-1995) и Юрий Сиваков (1995-1999).





- Почему за неделю до Европейских игр Лукашенко принял кадровое решение по министру внутренних дел?





- Думаю, такое решение вызревало давно. В деятельности МВД зафиксирован ряд упущений, министр засиделся в своем кресле: более 7 лет – солидный срок, а Лукашенко не любит долгожителей на таких должностях, он их меняет. Видно, надоело ему заниматься разборками всякого рода, он, кстати, предупреждал Шуневича, и в конце концов освободил от должности.





Но в принципе не министр будет заниматься вопросами безопасности Европейских игр: занимаются специальные подразделения, люди остаются на своих местах, - они и будут обеспечивать безопасность мероприятий. А министр – должность политическая.





- Что говорит обществу Лукашенко, назначив министром внутренних дел Юрия Караева? «Тот, кто заслуживает по башке или по морде, – должен получить. Все должно быть честно и справедливо”, – заявил Лукашенко, назначая на должность министра внутренних дел Юрия Караева.





- Лукашенко остается деспотом и диктатором, он не либерал и вообще не демократ. Он именно так и понимает деятельность министерства внутренних дел, совершенно не по-европейски, нецивилизованно, а именно так, как выразился. МВД – силовое министерство, которое прежде всего призвано бороться с оппозицией, бороться с инакомыслием, бороться с так называемыми противниками режима. Поэтому диктатор правильно ставит задачу – ничего нового нет.









Почему-то в последнее время решили, что Лукашенко перестроился, стал умнее, добрее; каким он пришел на должность президента, таким и остался, правда, немножко пообтерся, набрался лоску европейского. Лукашенко борется за сохранение своей личной власти на этом посту, удерживает эту власть исключительно на штыках, путем применения силы. Никакой либерализации, никакой демократизации. Лично для Лукашенко такой ход вещей совершенно естественный, а эта фраза сегодня воспринимается сегодня одиозно, потому что решили, что он другой, не тот что был. На самом деле, каким он был, таким он и остался. Все побасенки о демократизации, о перестроечных устремлениях, о реконструкции личной власти и переделке Конституции, дележе полномочиями – поверьте мне, все уйдет в песок. Напустить туману, заслужить больше доверия внутри стране и на Западе – вот и весь смысл его бесконечных телодвижений последнего время.

На самом деле, каким он был, таким он и остался.



