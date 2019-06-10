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Трамп сообщил о получении дружелюбного послания от Ким Чен Ына, надеется на скорую встречу

11.06.2019 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщило во вторник американское издание The Hill.

По его данным, послание поступило накануне.

Согласно информации издания, Трамп выразил уверенность, что Вашингтону и Пхеньяну, вероятно, удастся провести еще один саммит в ближайшем будущем и достичь соглашения.

"Пока он (Ким Чен Ын) сдерживает слова, и это очень важно для меня", - подчеркнул американский президент.

 
 
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщило во вторник американское издание The...
 
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