Трамп сообщил о получении дружелюбного послания от Ким Чен Ына, надеется на скорую встречу

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "очень теплое" и "прекрасное" послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына, сообщило во вторник американское издание The Hill.

По его данным, послание поступило накануне.

Согласно информации издания, Трамп выразил уверенность, что Вашингтону и Пхеньяну, вероятно, удастся провести еще один саммит в ближайшем будущем и достичь соглашения.

"Пока он (Ким Чен Ын) сдерживает слова, и это очень важно для меня", - подчеркнул американский президент.