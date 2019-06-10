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ЦТ по белорусскому языку написали более 22 тыс. абитуриентов
Источник материала: Интерфакс
В первый день централизованного тестирования экзамен по белорусскому языку написали 22 тыс. абитуриентов, сообщает телеканал "
Всего в этом году поступать собираются почти 77 тысяч абитуриентов. В этом году обновлена система подсчёта баллов, но изменения не коснулись самой формы экзамена", - говорится в сюжете телеканала.
Русский язык будут сдавать - около 64 тыс. абитуриентов.
Всего же в этом году тестирование проходит по 15 предметам. Самые популярные – это русский и математика, 30 человек будут сдавать китайский язык, а более 160 абитуриентов зарегистрировались на испанский.
Тестирование завершится 1 июля. Резервные дни будут с 6 по 10 июля.
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В первый день централизованного тестирования экзамен по белорусскому языку написали 22 тыс. абитуриентов, сообщает телеканал "ОНТ". Всего в этом году поступать...
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