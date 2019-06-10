ЦТ по белорусскому языку написали более 22 тыс. абитуриентов

Источник материала: Интерфакс

В первый день централизованного тестирования экзамен по белорусскому языку написали 22 тыс. абитуриентов, сообщает телеканал " ОНТ ".

Всего в этом году поступать собираются почти 77 тысяч абитуриентов. В этом году обновлена система подсчёта баллов, но изменения не коснулись самой формы экзамена", - говорится в сюжете телеканала.

Русский язык будут сдавать - около 64 тыс. абитуриентов.

Всего же в этом году тестирование проходит по 15 предметам. Самые популярные – это русский и математика, 30 человек будут сдавать китайский язык, а более 160 абитуриентов зарегистрировались на испанский.

Тестирование завершится 1 июля. Резервные дни будут с 6 по 10 июля.