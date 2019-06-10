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ЦТ по белорусскому языку написали более 22 тыс. абитуриентов

11.06.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В первый день централизованного тестирования экзамен по белорусскому языку написали 22 тыс. абитуриентов, сообщает телеканал "ОНТ".

Всего в этом году поступать собираются почти 77 тысяч абитуриентов. В этом году обновлена система подсчёта баллов, но изменения не коснулись самой формы экзамена", - говорится в сюжете телеканала.

Русский язык будут сдавать - около 64 тыс. абитуриентов.

Всего же в этом году тестирование проходит по 15 предметам. Самые популярные – это русский и математика, 30 человек будут сдавать китайский язык, а более 160 абитуриентов зарегистрировались на испанский.

Тестирование завершится 1 июля. Резервные дни будут с 6 по 10 июля. 

 

 
 
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В первый день централизованного тестирования экзамен по белорусскому языку написали 22 тыс. абитуриентов, сообщает телеканал "ОНТ". Всего в этом году поступать...
 
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