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В Ираке опровергли информацию о заключении договора с Францией по замене смертного приговора французским гражданам
Источник материала: Интерфакс
Верховный судебный совет Ирака опроверг сообщения о заключении договора с французскими властями о замене смертного приговора гражданам Франции, ранее осужденным в Ираке за причастность к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ).
"Приговоры, вынесенные иракскими судами, могут быть пересмотрены только кассационной инстанцией, которая согласно закону имеет прерогативу подтверждать приговор или изменять его в зависимости от обстоятельств каждого преступления, а не в зависимости от заключения сделки между странами", - сказал журналистам во вторник представитель суда Абдул-Саттар Байракдар.
Его заявление прозвучало после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Багдад якобы заключил соглашение с Парижем, согласно которым иракский суд в обмен на выплаты смягчил приговор французским гражданам.
За последние недели суд в Багдаде приговорил к смертной казне 11 граждан Франции, которые были вывезены из Сирии, где они были арестованы за участие в боевых действиях на стороне ИГ.
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В Ираке опровергли информацию о заключении договора с Францией по замене смертного приговора французским гражданам
Верховный судебный совет Ирака опроверг сообщения о заключении договора с французскими властями о замене смертного приговора гражданам Франции, ранее осужденным...
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