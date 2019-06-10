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Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

11.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

К администрации SlutskGorod обратилась местная жительница с просьбой «посодействовать» в решении проблемы, возникшей на кладбище в деревне Брановичи - она надеется, что огласка поможет решить ситуацию.

Со слов женщины, две недели назад Слуцкое ЖКХ занималось спилом деревьев на территории кладбища. В результате неаккуратной работы оказались повреждены могилы и ограды, полностью разрушено одно надгробие, на захоронениях разбросаны брёвна.

— Обращались в ЖКХ, и они обещали всё убрать, исправить, — рассказывает случчанка. — Прошло две недели, движения никакого.

Получить комментарий в КУП «Слуцкое ЖКХ» не удалось.

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

  • Уточнение: фотографии были сделаны в воскресенье, 9 июня. На тот момент территория была не убрана, памятник и ограды не отремонтированы. На фоне этой фотографии виднеется сенохранилище, которое сгорело в ночь на понедельник.

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

Случчанка: ЖКХ повредило несколько могил на кладбище в Брановичах

От редакции SlutskGorod: при попытках оперативно получить комментарий, зачастую оказывается, что руководителей и ответственных должностных лиц КУП «Слуцкое ЖКХ» нет на рабочем месте, мобильные телефоны не отвечают или сбрасывают. Другие работники либо перенаправляют друг на друга, либо отказываются говорить что-то без согласования с начальством. Так или иначе всё замыкается на руководстве.

Так как в силу специфики работы ЖКХ у населения регулярно возникают к нему вопросы, оптимальным выходом было бы делегирование кому-то из замов функции «связи с общественностью» с круглосуточно доступным мобильным телефоном на случай серьёзных ЧП. Такой подход позволит разгрузить и без того занятое начальство от «раздачи» комментариев, но при этом позиция коммунальщиков всегда будет услышана и корректно передана. Нам важно, чтобы вы могли высказаться. Более того, мы уверены, что в век социальных сетей и общедоступной информации только так может состояться конструктивный общественный диалог.

За позитивным примером не надо далеко ходить. В бытность заместителем председателя райисполкома по вопросам ЖКХ Дмитрия Бондаревича, пока его должность не была упразднена, он находил мужество ответить журналистам даже на самые неприятные вопросы. В комментариях к публикациям затем была и критика, зато не было информационного вакуума, который способен только обозлить людей.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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К администрации SlutskGorod обратилась местная жительница с просьбой «посодействовать» в решении проблемы, возникшей на кладбище в деревне Брановичи - она надеется,...
 
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