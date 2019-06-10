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Горецкие безработные пришли в райисполком – Фото
11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в райисполкоме прошло заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения. Какую помощь в трудоустройстве получили горецкие безработные — читайте в ближайшем номере
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в райисполкоме прошло заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения. Какую помощь в трудоустройстве получили горецкие...
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