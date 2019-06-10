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Белорусские футболисты играют против Северной Ирландии. Онлайн матча

11.06.2019 21:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы. Соперник — команда Северной Ирландии.


Фото: Reuters

После трех встреч сборная Беларуси располагается на дне турнирной таблице своей группе, не набрав ни одного очка. Наши футболисты уступили фаворитам группы — Нидерландам (0:4) и Германии (0:2), а также проиграли сегодняшнему сопернику — Северной Ирландии — 1:2.

Матч в Белфасте вполне мог завершиться и вничью, но на последних минутах Мадженис принес хозяевам победу — 2:1.

Пока что североирландцы избегали встреч с Германией и Нидерландами. Кроме нашей сборной они играли только против Эстонии, дважды победив (2:0 дома и 2:1 в гостях).

Побороться за одно из двух мест для нашей команды уже почти нереально, но и третье место станет недосягаемым, если белорусы сегодня вновь не наберут ни одного очка.

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Как белорусы сыграют против североирландцев?

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Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 21.45.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы. Соперник - команда Северной Ирландии.
 
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