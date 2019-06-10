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Вашингтон не доволен отсутствием продвижения в формировании конституционного комитета Сирии

11.06.2019 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В США недовольны отсутствием прогресса в деле формирования Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не видели продвижения (по формированию - ИФ) конституционного комитета. Мы были близки в Сочи, но это не окончательный шаг", - сказал Джеффри журналистам в рамках телефонного брифинга во вторник.

В мае президент России Владимир Путин принял в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетил РФ с визитом и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Сам Помпео назвал беседу с Путиным очень продуктивной

"Мы полагаем, что первоочередной проблемой является режим Асада (президент Сирии Башар Асада - ИФ), и то, что Россия не оказывает на него влияние", - отметил Джеффри.

 
 
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В США недовольны отсутствием прогресса в деле формирования Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. "Мы не видели...
 
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