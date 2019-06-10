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Содержание сделки по Brexit не будет меняться при следующем премьере Британии - Юнкер

11.06.2019 20:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник заявил, что содержание соглашения о выходе Британии из ЕС не будет меняться после того, как Тереза Мэй уйдет с поста премьер-министра страны.

"Новых переговоров не будет в отношении того, что касается содержания соглашения о выходе (Британии из ЕС - ИФ)", - сказал Юнкер на мероприятии, организованном изданием Politico.

По словам главы Еврокомиссии, соглашение по Brexit, состоящее из 585 страниц, это "не договор между Терезой Мэй и Юнкером, а договор между Великобританией и ЕС".

"Это соглашение должен уважать тот, кто станет следующим премьер-министром", - подчеркнул Юнкер.

Ранее стало известно, что 10 кандидатов будут бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, за пост британского премьера.

Нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент неоднократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

 
 
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник заявил, что содержание соглашения о выходе Британии из ЕС не будет меняться после того, как Тереза Мэй уйдет с...
 
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