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Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стратегически важный вопрос – назначение нового руководителя Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Виталий Вовк, сменил Фёдора Домотенко.
Предприятие для Беларуси знаковое. Впрочем, почему только для Беларуси? По итогам 2018 года МТЗ сумел сохранить своё место среди крупнейших производителей тракторной техники в мире. Выпустили без малого 35,5 тысячи единиц. А это почти на 3 тысячи больше, чем в 2017 году.
При этом более 90% продукции ушло на экспорт. Сейчас экспортные поставки намерены и вовсе увеличить ещё на 17%. Перед новым руководителем Президент ставит главную задачу – эффективная и рентабельная работа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это наша гордость. Как без машиностроения?
Мы все это умеем делать, это надо сохранить и забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать.
Не собираюсь тебе какие-то задачи ставить. Задача только одна – эффективная, рентабельная работа. Все.
Нового руководителя МТЗ представлять не надо. Промышленник по призванию. В своё время не один год возглавлял Минский завод колёсных тягачей, был министром промышленности. С сентября 2018-ого помощник Президента – инспектор по Витебской области. Виталий Вовк признаётся: возглавлять тракторный – это и огромный труд, и ответственность. Как-никак наш трактор действительно народная марка.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
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Новости Беларуси. Стратегически важный вопрос – назначение нового руководителя Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им...
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