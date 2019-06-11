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Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

11.06.2019 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стратегически важный вопрос – назначение нового руководителя Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Им стал Виталий Вовк, сменил Фёдора Домотенко.

Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

Предприятие для Беларуси знаковое. Впрочем, почему только для Беларуси? По итогам 2018 года МТЗ сумел сохранить своё место среди крупнейших производителей тракторной техники в мире. Выпустили без малого 35,5 тысячи единиц. А это почти на 3 тысячи больше, чем в 2017 году.

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При этом более 90% продукции ушло на экспорт. Сейчас экспортные поставки намерены и вовсе увеличить ещё на 17%. Перед новым руководителем Президент ставит главную задачу – эффективная и рентабельная работа.

Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть. Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор – это человек жесткий, им технологии управляют. Сможешь – значит у тебя получится. Ты знаешь, что мы МТЗ, МАЗ, БелАЗ загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают.

Это наша гордость. Как без машиностроения?

Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля.

Мы все это умеем делать, это надо сохранить и забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать.

Не собираюсь тебе какие-то задачи ставить. Задача только одна – эффективная, рентабельная работа. Все.

Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

Нового руководителя МТЗ представлять не надо. Промышленник по призванию. В своё время не один год возглавлял Минский завод колёсных тягачей, был министром промышленности. С сентября 2018-ого помощник Президента – инспектор по Витебской области. Виталий Вовк признаётся: возглавлять тракторный – это и огромный труд, и ответственность. Как-никак наш трактор действительно народная марка.

Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
МТЗ должен зарабатывать деньги, а не просить. МТЗ является брендом, который страна не должна потерять ни при каком руководителе. Поэтому это самые главные задачи, которые есть.

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