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«Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами

11.06.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 10 июня открытым оставался вопрос: кто возглавит Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами

Новым руководителем стал Юрий Караев. До этого командовал внутренними войсками, был замминистра. Президент обратит внимание на дисциплину в органах внутренних дел. А ещё подчеркнёт важность справедливого и уважительного отношения к людям. И ведь вопрос действительно актуальный.

Все помнят, что не так давно Наталья Кочанова встречалась с представителями местной цыганской диаспоры. Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в СМИ, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС. Президент вновь вернулся к этому случаю.

«Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень хотел бы, чтобы вы были твердым, решительным, в меру жестким, но очень уважали людей. Все должно быть честно и справедливо. Это ваш принцип работы. Единственное, я вас просто прошу: не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Надо использовать опыт прежних наших советских генералов, руководителей министерств, ведомств и быть ближе к людям, разбираться в этих проблемах, которые сегодня существуют.

Не надо, как вот произошло с цыганами, – Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению.

Обидели людей ни за что. Так надо извиниться.

Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось – извинись. Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие. Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает!

Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Юрий Караев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 10 июня открытым оставался вопрос: кто возглавит Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым...
 
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