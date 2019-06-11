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«Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 10 июня открытым оставался вопрос: кто возглавит Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новым руководителем стал Юрий Караев. До этого командовал внутренними войсками, был замминистра. Президент обратит внимание на дисциплину в органах внутренних дел. А ещё подчеркнёт важность справедливого и уважительного отношения к людям. И ведь вопрос действительно актуальный.
Все помнят, что не так давно
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо, как вот произошло с цыганами, – Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению.
Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось – извинись. Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие. Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает!
Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны.
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«Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами
Новости Беларуси. С 10 июня открытым оставался вопрос: кто возглавит Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым...
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