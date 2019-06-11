ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лобовое столкновение МАЗ и Ford в Браславском районе: пострадали женщина и два маленьких ребенка

11.06.2019 23:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около 13 часов 11 июня на автодороге «Гирейши-Карделишки» вблизи деревни Гирейши произошло лобовое ДТП. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

Столкнулись МАЗ, за рулем которого был 49-летнего водитель, и Ford Fusion под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пассажиры Ford — 35-летняя женщина и дети 2015 и 2019 годов рождения. Все с различными повреждениями доставлены в больницу в Браславе. По данным Sputnik.by, двухмесячного ребенка отправят в Витебск для более тщательного обследования.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: согласно пункту 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет. Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 13 часов 11 июня на автодороге «Гирейши-Карделишки» вблизи деревни Гирейши произошло лобовое ДТП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика