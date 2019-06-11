Лобовое столкновение МАЗ и Ford в Браславском районе: пострадали женщина и два маленьких ребенка

Источник материала: Tut.by

Около 13 часов 11 июня на автодороге «Гирейши-Карделишки» вблизи деревни Гирейши произошло лобовое ДТП. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Столкнулись МАЗ, за рулем которого был 49-летнего водитель, и Ford Fusion под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пассажиры Ford — 35-летняя женщина и дети 2015 и 2019 годов рождения. Все с различными повреждениями доставлены в больницу в Браславе. По данным Sputnik.by , двухмесячного ребенка отправят в Витебск для более тщательного обследования.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: согласно пункту 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет. Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.