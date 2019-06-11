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Лобовое столкновение МАЗ и Ford в Браславском районе: пострадали женщина и два маленьких ребенка
Источник материала: Tut.by
Около 13 часов 11 июня на автодороге «Гирейши-Карделишки» вблизи деревни Гирейши произошло лобовое ДТП. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей,
Столкнулись МАЗ, за рулем которого был 49-летнего водитель, и Ford Fusion под управлением 41-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали пассажиры Ford — 35-летняя женщина и дети 2015 и 2019 годов рождения. Все с различными повреждениями доставлены в больницу в Браславе. По данным
По факту ДТП проводится проверка.
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Около 13 часов 11 июня на автодороге «Гирейши-Карделишки» вблизи деревни Гирейши произошло лобовое ДТП.
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