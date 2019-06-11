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Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

11.06.2019 22:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.


Фото: Reuters

Доход футболиста с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 миллионов долларов. Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на втором месте. Он заработал 109 миллионов долларов. Третье место занял нападающий ПСЖ Неймар со 105 миллионами.

Лидером прошлогоднего рейтинга стал американский боксер Флойд Мэйуэзер, который заработал 285 миллионов долларов. Он не попал в список этого года. После победы над ирландцем Конором Макгрегором боксер завершил карьеру.

Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Каталонцы также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где были разгромлены английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече клуб одержал победу над соперником со счетом 3:0.

 
 
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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии...
 
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