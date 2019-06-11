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Нидерланды и Чехия. География болельщиков II Европейских игр расширяется

11.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нидерланды и Чехия. География болельщиков II Европейских игр расширяется

На данный момент уже 28 спортивных фанатов пересекли белорусскую границу.

Лидируют в безвизовом пересечении на II Европейские игры в пунктах пропуска, расположенных в Гродненской области, пока болельщики из Польши – их 12, чуть меньше из Германии – 8.  По 2 гостя из Латвии и Нидерландов, по одному из Чехии, Швеции, Финляндии и США.

В пункте пропуска «Брузги» встретили уже 9 иностранных гостей. Среди них Екатерина и Якуб Сташелис. Екатерина едет болеть за баскетболистов, потому что сама раньше занималась этим видом спорта.

Нидерланды и Чехия. География болельщиков II Европейских игр расширяется

– Мы приехали на II Европейские игры, но это не единственная наша цель. Поскольку на болельщиков распространяется безвизовый режим, мы хотим посмотреть Беларусь. Сама я из Беларуси, а вот мой муж из Польши. До этого мы бывали только в Гродно, а теперь можем увидеть и Минск. Очень здорово, что для иностранных болельщиков ввели упрощенный механизм прохождения границы, – рассказала Екатерина.

Якуб Сташелис активно интересуется спортом, и ему хотелось бы ближе познакомиться с Беларусью.

– У меня нет спортивного кумира, но слежу за миром спорта. Особенно за баскетболом, мне он очень нравится, тем более жена у меня занималась им. Думаю, нам все понравится, приняли нас очень хорошо, теперь двинемся путешествовать, – поделился Якуб.

Чтобы пересечь границу по специальному каналу, в пакет документов болельщика должен входить национальный паспорт, билет в электронном либо оригинальном виде, который он предъявляет на паспортном контроле. Каждый билет имеет свой идентификационный номер, который занесен в общую базу, так что ошибок быть не может.

Нидерланды и Чехия. География болельщиков II Европейских игр расширяется

Процедура пропуска идет как часы. На оформление туристов времени уходит немного. Это один из ключевых моментов, ибо поток гостей ожидается большой. Приятным бонусом для всех иностранцев, едущих на II Европейские игры, станет безвизовый режим, который распространяется на всех болельщиков. Он, к слову, будет действовать до 10 июля.

#подготовка евроигры
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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На данный момент уже 28 спортивных фанатов пересекли белорусскую границу. Лидируют в безвизовом пересечении на II Европейские игры в пунктах пропуска,...
 
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