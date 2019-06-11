Кирилл Рудой: Белорусское сухое молоко вытеснило американское

Твиттере. Сообщение с такой информацией Рудой разместил в





Однако в комментариях к сообщению белорусского посла поправляют: на самом деле Китай обложил производителей США пошлинами, из-за которых они перестали поставлять свою продукцию на рынок. В то время как Евросоюз существенно нарастил свой экспорт в КНР. Например, соседняя с Беларусью Польша повысила экспорт пакетированного молока в Китай в 2 раза. Крупным поставщиком продукции является также Германия.





Кирилл Рудой до своего назначения на дипломатическую должность был помощником президента по экономическим вопросам. Три года назад он предложил сократить в Беларуси декретный отпуск до 2 лет. Эта идея вызвала широкий резонанс в обществе и собрала немало критики.