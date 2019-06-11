Двое человек захвачены в заложники в тюрьме во Франции - ТВ

Источник материала: Интерфакс

Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщает со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.

По поступающим с места события данным, в заложниках у арестанта, отбывающего длительный срок по обвинению в радикализме, находятся два человека - один молодой надзиратель и его старший более опытный коллега.

С захватчиком ведут переговоры.

В министерстве юстиции Франции сформирован кризисный центр, который отслеживает ситуацию.

Ранее в этой тюрьме аналогичные инциденты случались неоднократно, отмечает телеканал. Последний такой инцидент произошел в этой тюрьме в марте.