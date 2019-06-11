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«Да, не сумели взять даже очко, но это не значит, что я должен о чем-то заявлять». Криушенко остается

12.06.2019 00:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После четвертого поражения сборной Беларуси в отборе к чемпионату Европы 2020 года главный тренер команды Игорь Криушенко не стал уходить в отставку. На пресс-конференции он объяснил проигрыш Северной Ирландии (0:1) низким уровнем мастерства игроков, а также отметил, что хорошо ладит с футболистами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На протяжении большей части матча была равная игра, — сказал Игорь Николаевич, как только зашел в зал для пресс-конференции. — Не скажу, что кто-то кого-то сильно переигрывал. Закономерным результатом была бы ничья. К сожалению, допустили ошибку на последних минутах. Умение сохранять концентрацию — тоже мастерство. Соперник оказался мастеровитее нас, раз заставил ошибиться. А так, наша команда старалась, хотела, но… Но не получилось.

— Однажды в этом помещении Георгий Кондратьев заявил об отставке. А вы не хотите сделать заявление?

— Я свою работу делаю. Моя цель — побороться за выход на Евро-2020. Думаю, любой тренер мечтает об этом. Что я здесь буду заявлять? Я уже говорил, что мы играли не с Сан-Марино… Мы провели четыре матча с очень приличными командами. Да, не сумели взять даже очко, но это не значит, что я должен о чем-то заявлять. У меня есть контакт с командой. Опять же, оценивать не мне, а руководству.

— Чего не хватает игрокам сборной, чтобы набирать очки?

— Мастерства. С ребятами говоришь, так они считают, что, будь у нас такие игры каждую неделю, они росли бы. В чемпионате страны одно, а тут другое. Концентрация, быстрота принятия решения… А контакт у нас с игроками есть. Можете спросить у них, чтобы убедиться.

— С таким мастерством игроков сборной Беларуси, может, стоит перестать думать и мечтать о Евро?

— На прошлой пресс-конференции мы говорили о том, что украинская сборная U-20 вышла в полуфинал чемпионата мира. У них есть поколение футболистов. Во взрослой команде Украины также есть молодые игроки. А у нас - ну нет этого! Нет подпитки полноценной. А если не будет мечты… А как жить без мечты? На Евро, понятно, нам будет тяжело, но это мечта для футболистов. Убить мечту — и смысл жизни пропадет.

— В первом тайме белорусам не удалось нанести ни одного удара в створ. Даже с немцами было лучше. В чем причина?

— Может, не хватило агрессии. Соперник хорошо сыграл в обороне.

— Что думаете о заменах? Они принесли желаемый эффект?

— Мы понимали, что Лаптев всю игру не выдержит. Сначала выпустили Шикавку, который, по идее, должен был врываться в зону между крайними и центральными защитниками соперника, чтобы подергать их немножко. Потом выпустили Лаптева. Естественно, тот стал цепляться за мяч, пользуясь своей фактурой. Кисляка выпустил, Корзун получил травму в середине первого тайма и доигрывал. С Кисляком стало чуть больше контроля мяча и передач вперед. Эти замены усилили игру.

— Что за повреждение у Корзуна?

— Голеностоп. Думаю, что там ничего страшного нет. У Шитова разрыв акромиально-ключичного сустава. Нужно будет операция.

— Что думаете о посещаемости матча?

— Если бы игра была в Минске, то, думаю, болельщиков было бы побольше. А так, будний день, позднее начало. Понятно, не каждый приедет, ведь в среду на работу. Кроме того, поражение от Германии (0:2) остудило энтузиазм болельщиков. Все вместе это дало такой результат сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
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На пресс-конференции он объяснил проигрыш Северной Ирландии (0:1) низким уровнем мастерства игроков, а также отметил, что хорошо ладит с футболистами.
 
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