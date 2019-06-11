Источник материала: Виртуальный Брест

Валентина Шохалевич – ярчайший феномен брестской арт-сцены. К её творчеству идеально подходят такие характеристики как уникальность, неординарность и самобытность. Сама Валентина характеризует свой стиль как доморощенный Ленинградско-Кобринский авангард. Её произведения естественны и экспрессивны, лишены лоска и нарочитости, в лучших традициях art brut и наивного искусства.





Мир Валентины населен героями, и герои ее – не избранные, они – повсюду. В этом пантеистическом мире, бог присутствует в каждом живом существе, и всё оказывается достойно внимания, любования и отображения. Героями ее произведений - в один ряд - с легкостью становятся исторические персонажи и члены её семьи, современные музыканты и православные святые, деревья, дома, птицы и даже исторические события.

Выставка «Гер(Her)оическое» даёт представление о самых разнообразных формах и проявлениях (героической) личности Валентины Шохалевич, погружает нас в бурный поток её творчества, дарит уникальную возможность почувствовать самих себя (её) героями и героинями.





Кураторка выставки – Лизавета Михальчук

Открытие выставки: 14 июня в 19:00 (вход свободный)

Выставка продлится с 14 по 29 июня.

Адрес Пространства КХ: г. Брест, ул. Халтурина 2/1 (цоколь)

График работы Галереи КХ:

четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN



Контактные телефоны: +375-33-308-38-11; +375-29-705-56-74 (Лизавета)

Мероприятие в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/ events/1022349564626992/