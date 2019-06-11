|
Выставка "Гер(Her)оическое" Валентины Шохалевич, 14 июня
12.06.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Валентина Шохалевич – ярчайший феномен брестской арт-сцены. К её творчеству идеально подходят такие характеристики как уникальность, неординарность и самобытность. Сама Валентина характеризует свой стиль как доморощенный Ленинградско-Кобринский авангард. Её произведения естественны и экспрессивны, лишены лоска и нарочитости, в лучших традициях art brut и наивного искусства.
Мир Валентины населен героями, и герои ее – не избранные, они – повсюду. В этом пантеистическом мире, бог присутствует в каждом живом существе, и всё оказывается достойно внимания, любования и отображения. Героями ее произведений - в один ряд - с легкостью становятся исторические персонажи и члены её семьи, современные музыканты и православные святые, деревья, дома, птицы и даже исторические события.
Выставка «Гер(Her)оическое» даёт представление о самых разнообразных формах и проявлениях (героической) личности Валентины Шохалевич, погружает нас в бурный поток её творчества, дарит уникальную возможность почувствовать самих себя (её) героями и героинями.
Кураторка выставки – Лизавета Михальчук
Открытие выставки: 14 июня в 19:00 (вход свободный)
Выставка продлится с 14 по 29 июня.
Адрес Пространства КХ: г. Брест, ул. Халтурина 2/1 (цоколь)
График работы Галереи КХ:
четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00
Мероприятие в социальных сетях:
Facebook:
Vkontakte:
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by