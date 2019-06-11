Мэр Бреста Александр Рогачук встретился с талантливыми ребятами

Источник материала: Виртуальный Брест

На такие встречи председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук всегда находит время. Он убежден, что талантливые, креативные дети — гордость Бреста, без всяких преувеличений. В очередной раз это подтвердил десятилетний Влад Якимович, принявший участие в популярном шоу Максима Галкина "Лучше всех!" на российском телевидении и очаровавший зрителей.





Сегодня Влад вместе с родителями Аленой и Дмитрием Якимовичами был одним из главных героев встречи с мэром Бреста. Александр Рогачук отметил, что мальчик всех приятно удивил своими талантами:

— Ты достойно представил Брест накануне 1000-летнего юбилея города, на высокой ноте завершив выступление. Но можно один вопрос? Кто придумал твой эффектный прыжок на диван ведущего? Сам или подсказали режиссеры?

— Сам! — уверенно ответил Влад.





Перед телекамерами он держался уверенно, хотя, отвечая на вопросы сидящих рядом ребят из Академии молодежных инициатив Бреста, признался, что немножечко волнуется. Родители вкратце рассказали, как Владик попал на шоу "Лучше всех!". Ребенок он очень активный и общительный, и увлечений у него столько, что на все едва хватает времени. Влад старается все успевать, несмотря на врожденное заболевание. Занимается в творческом центре ART_PIPPER, берет уроки вокала в брестском государственном музыкальном колледже имени Г.Ширмы, участвует в олимпиадах по математике, в том числе и на республиканском уровне. Приехав с родителями в Минск, он встретился там с известным пловцом-паралимпийцем Алексеем Талаем. Их совместное фото позже появилось в Инстаграме. Его и увидели редакторы программы "Лучше всех!", пригласив юное дарование в Москву.













На популярной передаче Влад исполнил "Песню о Маленьком Трубаче". Фрагмент из нее прозвучал и во время встречи с Александром Рогачуком в специально подготовленном к ней видеофильме. Присутствующие не жалели для маленького певца аплодисментов.





Кстати, за столом рядом с Владом сидела еще одна юная знаменитость Бреста Дария Скоморощенко, которая тоже участвовала в шоу "Лучше всех!", удивив зрителей феноменальной памятью, выразительным чтением и увлечением игрой в шахматы. Сегодня ей восемь лет, и она поражает ровесников и взрослых своими многогранными талантами.





И Дария, и Влад будут участвовать в предстоящем праздновании 1000-летия Бреста. Организаторы уже думают над тем, как их задействовать. А накануне юбилея Александр Рогачук вручил ребятам памятные монеты, отчеканенные к юбилею (они стали их первыми обладателями), а также сладкие подарки.